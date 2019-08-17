بث مباشر الان مباراة ahly vs pyramids بدون تقطيع
السبت 17/أغسطس/2019 - 08:01 م
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انطلقت منذ قليل، مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز التي تستضيفها أرضية استاد برج العرب، وذلك ضمن مباريات الدور السادس عشر من كأس مصر.
وانطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة:
5:09:00 مساء بتوقيت السعودية.
10:00 مساء بتوقيت الإمارات.
8:00 مساء بتوقيت مصر.
9:00 مساء بتوقيت فلسطين.
9:00 مساء بتوقيت الأردن.
9:00 مساء بتوقيت سوريا.
9:00 مساء بتوقيت لبنان.
9:00 مساء بتوقيت العراق.
6:00 مساء بتوقيت غرينتش GMT.
أما عن القنوات الناقلة لأحداث المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، قناة ON Sport 1،بتعليق المعلق الرياضي أيمن الكاشف.
وانطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة:
5:09:00 مساء بتوقيت السعودية.
10:00 مساء بتوقيت الإمارات.
8:00 مساء بتوقيت مصر.
9:00 مساء بتوقيت فلسطين.
9:00 مساء بتوقيت الأردن.
9:00 مساء بتوقيت سوريا.
9:00 مساء بتوقيت لبنان.
9:00 مساء بتوقيت العراق.
6:00 مساء بتوقيت غرينتش GMT.
أما عن القنوات الناقلة لأحداث المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، قناة ON Sport 1،بتعليق المعلق الرياضي أيمن الكاشف.