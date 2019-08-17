بث مباشر الان مباراة ahly vs pyramids بدون تقطيع

انطلقت منذ قليل، مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز التي تستضيفها أرضية استاد برج العرب، وذلك ضمن مباريات الدور السادس عشر من كأس مصر.



وانطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة:

5:09:00 مساء بتوقيت السعودية.

10:00 مساء بتوقيت الإمارات.

8:00 مساء بتوقيت مصر.

9:00 مساء بتوقيت فلسطين.

9:00 مساء بتوقيت الأردن.

9:00 مساء بتوقيت سوريا.

9:00 مساء بتوقيت لبنان.

9:00 مساء بتوقيت العراق.

6:00 مساء بتوقيت غرينتش GMT.

أما عن القنوات الناقلة لأحداث المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، قناة ON Sport 1،بتعليق المعلق الرياضي أيمن الكاشف.