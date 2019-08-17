نشأت الديهي: القوات المسلحة تنفذ المشروعات بعد تقاعس الآخرين

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، انتقاد البعض لتنفيذ القوات المسلحة لبعض المشروعات القومية، قائلًا إنه عندما بتقاعس الآخرون لا بد أن تقوم جهة معينة داخل الدولة بالواجب، وهذه الجهة هي القوات المسلحة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت:"هي الحكومة ولا المستثمرين ورجال الأعمال عملوا حاجة والجيش دخل يزاحمهم".



وأكد "الديهي"، أن تنفيذ القوات المسلحة للمشروعات مثالي من حيث التوقيت الزمني والتكلفة، مستدلًا على ذلك بما حدث في الأسمدة والفوسفات والحديد والصلب والصوب الزراعية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستعيد هيبتها باتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة، لتحقيق أهداف استراتيجية.



وشدد "الديهي"، على أن ما يحدث في مصر من مشروعات للأجيال القادمة لا تسعه كتب ومقالات.

