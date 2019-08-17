تعين حازم خميس مستشارًا لوزيرة الصحة لشئون التعليم والتدريب

أصدرت وزيرة الصحة والسكان قرار رقم 503 لسنة 2019، بتعيين الدكتور حازم خميس استشارى القلب مستشارًا لوزيرة الصحة لشئون التدريب والتعليم لمدة عام.



وكان الدكتور حازم خميس يشغل منصب مديرا لإحدى المستشفيات ويعرف بالكفاءة، وله إسهامات كبيرة في مجال التعليم وتدريب الأطباء.



ويأتي قرار وزيرة الصحة بتعيين مستشارا لها لشؤون التعليم والتدريب حرصًا من القيادة السياسية على تعزيز الجانب العلمي والتدريبي لدى الأطباء؛ لتنمية مهارات الفريق الطبي بالتدريب المستمر ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المنظومة الطبية التي أصبحت تعتمد على تدريب الأطباء والإداريين والتمريض بالخارج، خاصة مع بدء مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعتبر إنجازًا ضخمًا من قبل الدولة، ويعتمد على توفير أفضل خدمة طبية للمريض من قبل الفريق الطبي.