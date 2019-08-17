نشأت الديهي: السيسي وجه رصاصات قوية للفاسدين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قاعدة محمد نجيب خلال افتتاح أكبر مشروع رسالة في صورة رصاصات قوية لكل الفسدة والفاسدين سارقي أموال الدولة الذين يضعوا أياديهم على أراضي الدولة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت:"كل واحد خد أرض مش بتاعته هتتاخد منه، وكل واحد أخد جنيه مش بتاعه هيتاخد منه، وكل مسئول مش قد المسئولية يمشي".



واستطرد: "لم أرى الرئيس السيسي منذ توليه منصبه ينافق العوام قط، وإنما دائمًا ينحاز للحقائق حتى لو كانت مزعجة، ويحارب الأكاذيب حتى لو كانت مريحة، وهذا يغضب البعض".