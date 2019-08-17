"بي إم دبليو" تسعى للتفوّق على "مرسيدس"

دعا أوليفر تسيبزي، المدير التنفيذي لـ«بي إم دبليو»، العاملين إلى إحداث تغييرات والبحث عن طرق إبداعية لمساعدة الشركة البافارية على تجاوز مواطنتها «مرسيدس بنز».



وتفوقت «مرسيدس بنز» ـ العلامة التجارية المملوكة لـ«دايملر» ـ على «بي إم دبليو» خلال السنوات الخمس الماضية بالتزامن مع إقبال المستثمرين على السيارات الكهربائية وارتفاع مبيعات «تسلا» الأمريكية.



وأوضح تسيبزي أنه بدلًا من البكاء على الوضع الراهن والأحوال السياسية، يجب على الموظفين تحفيز الروح الإيجابية بداخلهم وانتهاز كافة الفرص المتاحة للتفوق.



وقلّصت «بي إم دبليو» فجوة المبيعات بالفعل مع «مرسيدس بنز»، ولكن «تسيبزي» يرى ضرورة بذل المزيد من الجهد للتفوق عليها.