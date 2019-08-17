مشاهدة مباراة pyramids fc vs Ahly الآن بث مباشر

الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly وبيراميدز - Pyramids FC



الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly وبيراميدز - Pyramids FC



يترقب عشاق الكرة المصرية موقعة مثيرة بين الأهلي وضيفه بيراميدز، اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ25 للدوري المصري الممتاز، في مواجهة مفتوحة لكل الاحتمالات يشعلها صراع الصدارة بين الفريقين.



الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly وبيراميدز - Pyramids FC



الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 58 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث بفارق نقطة عن المارد الأحمر الذي لعب مباراتين أقل.



الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly وبيراميدز - Pyramids FC



ويتصدر اللقاء الصراع اللاتيني الذي يجمع بين المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، في صدام تكتيكي منتظر خارج الخطوط.



الدوري يا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس الأهلي - Al Ahly وبيراميدز - Pyramids FC