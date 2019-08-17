الديهي يستنكر غياب الأعمال الوطنية: "مش لاقي أغنية أبدأ بيها البرنامج"

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، قلة إنتاج أعمال درامية وأغاني وطنية تواكب ما يحدث من إنجازات في الوقت الحالي، قائلًا: "مش لاقي أغنية وطنية جديدة أبدأ بيها البرنامج، بذيع أغاني من نص قرن لعبدالحليم حافظ وأم كلثوم".



وشدد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، على أن هناك عملًا يحدث على الأرض يستحق أن نفرد له أعمالًا درامية وفنية، وأن يكون هناك إشادة بها، لكننا لم نر لها أثرًا على الأرض في القوى الناعمة لمصر متمثلة في الفن والموسيقى والدراما.



وأشار إلى أن واقع الدولة والإنجازات يسير أضعاف أضعاف القوة الناعمة المصرية.