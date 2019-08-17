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رياضة

الآن بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:49 م
جريدة الدستور
الدستور
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يقدم موقع الدستور بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم السبت في دور الـ١٦ لكأس مصر وهي المباراة المؤجلة من الموسم الماضي بسبب تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية، وكذلك بسبب التأجيلات لمشاركة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

ويلتقي الأهلي ضد بيراميدز في مباراة دور الـ١٦ لكأس مصر وهي المباراة التي شهدت تحديد أكثر من موعد الموسم الماضي وتسببت في العديد من المشكلات بين اتحاد الكرة المستقيل وإدارة الأهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدور ال١٦ لكأس مصر.

وتجرى مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الساعة الثامنة ضمن دور ال١٦ لكأس مصر في الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة وتنقل اون سبورت البث المباشر للمباراة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.
Watch live video from yallashootus0101 on www.twitch.tv

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