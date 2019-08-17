تعرف على مهام الحكومة السودانية بعد إتمام الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري

قال محمد المكي، الكاتب والمحلل السياسي، إن إتمام الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري في السودان شكل نقطة تحول في تاريخها، لافتًا إلى أن الشعب السوداني يعيش حالة من الفرحة العارمة من الإنجاز الذي حققوه والذي تمثل في إسقاط نظام ديكتاتوري قمعي استطاع أن يقسم البلد إلى دولتين.



وأضاف المكي، خلال مداخلة هاتفية له بالفقرة الإخبارية، المذاعة على قناة الغد، أن احتفاء الشعب السوداني له دلالة مهمة أن أبناء الشعب السوداني ينتصرون للوطن ولحقوق الإنسان في الظروف الصعبة، موضحًا أن دول مجلس التعاون الخليجي كانوا حاضرين وبقوة رغم الخلافات الدائرة بينهم.



وأشار المحلل السياسي إلى أن السودان سوف تلعب دورا مهما في الوئام بين دول المجلس الخليجي.



يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير وقعا رسميا وبشكل نهائي على وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بشأن تقاسم السلطة وذلك بحضور عربي وأفريقي.



ويمهد الاتفاق لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية حيث من المقرر أن يتم الكشف غدا عن أسماء أعضاء المجلس السيادي الذي يتكون من أحد عشر عضوا، كما سيتم إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.



