الدسوقي يكشف أهمية المشروع القومي للصوب الزراعية

قال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، إن التغير المناخي الذي تشهده الدولة المصرية يلزمه تطور في الأساليب الزراعية، مشيرًا إلى أن الزراعة المحمية عليها إقبال كبير ولذلك تنبأت وزارة الزراعة بهذا منذ الثمانينيات ولكنها لم تعمل عليها على نطاق واسع مثلما تفعل بعد مبادرة المشروع القومي للزراعة المحمية تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي يلزم بزراعة 100 ألف فدان من الصوب الزراعية.



وأضاف "الدسوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد نسبة للمقارنة بين الصوب الزراعية القديمة والصوب الجديدة التي أنشأت بالمشروع القومي حيث تبلغ مساحة الصوب القديمة أقل من 300 متر، موضحًا أن الصوب الزراعية الجديدة تبلغ مساحتها أكثر من 10 آلاف متر، متابعًا: "مفيش وجه مقارنة بين اللي اتحقق في السنتين اللي فاتوا واللي اتحقق في السنوات الماضية".



وأكد أن منظومة الصوب الزراعية منظومة متكاملة حيث تعمل على توفير المياه والعلاج والمبيدات وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج الخضراوات، ولذلك لا بد أن تكثف جهودها في مجال التصدير وإيجاد العملة الصعبة للدولة.





