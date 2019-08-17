بعد مطالبة الرئيس.. الصوفية ترحب بنقل مسجد وضريح أبو الاخلاص

رحبت الطرق الصوفية، اليوم، بطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنقل مسجد وضريح القطب الصوفي "أبو الاخلاص الزرقاني"، بمنطقة غيط العنب بالاسكندرية، لتعارض بقاء المسجد مع إنشاء محور المحمودية العلوي.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تناول مشكلة مسجد وضريح أبوالاخلاص الزرقاني، الذي يعيق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن المكان للمنفعة العامة، موجها بضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر.



وقال الرئيس: "بقول لكل اللي بيسمعوني المسجد ده بالمقام الكريم اللي على دماغي يعوق الحركة في حاجتين، المحور والكوبري اللي بيعدي على المنطقة دي.. المسجد بالمقام في طريق محور المحمودية نفسه والكوبري، ما أسهل نقول لمدير أمن الإسكندرية ادخلوا خلصوا القصة دي، ولكن إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة، والله والله النبي محمد ما يرضى بكده إنه يتوقف الطريق والكوبري".



وأضاف السيسي: "قولنا شوفوا مقام جديد، وإحنا نعملكم طبق الأصل أو أحسن للمسجد زي ما عملنا باقي المساجد، وقولنا في الـ14 منطقة التنموية بمحور المحمودية، هنحط المساجد والكنائس، علشان منحرمش حد من اللي كان موجود، على الرغم إنه كان غلط وتعدي، والمساجد والكنائس لا تبنى على أرض حرام، واللي مبيعملش كدا بيعمل حاجة غلط، الأرض لا يتم وضع اليد عليها ونقول أصل إحنا بنبني جامع، ربنا ميقبلش كده".



من جانبه، قال الدكتور علاء أبو العزائم رئيس المجلس العالمي للطرق الصوفية، وشيخ الطريقة العزمية، إن الطرق الصوفية تقف دائما في صف الدولة المصرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأخر الطرق والزوايا عن خدمة الوطن، والمساهمة ولو بجزء بسيط في بناءة وتنميته، وعلى ذلك لا يوجد أي اعتراض على نقل مسجد وضريح سيدي أبو الإخلاص الزرقاني إلى مكان آخر، حتى يمكن إنشاء محور المحمودية العلوي.



وأوضح "أبو العزائم"أنه سيتم تشكيل لجنة لبحث نقل ضريح ورفات القطب الصوفي لمكان آخر، لتهدئة الأجواء، وعدم إثارة غضب مريدي القطب الصوفي السكندري.