مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الان بث مباشر في الدوري الانجليزي

الان بث مباشر بدون تقطيع مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام اليوم السبت 1782019 ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي Bein sport 2 تذيع مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام الان بث مباشر على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة و7.30 بتوقيت السعودية

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: زينشينكو - لابورتي - أوتاميندي - ووكر.

في الوسط: دي بروين - رودريجو - دي بروين.

في الهجوم: سترلينج - أجويرو - برناردو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: برافو - خيسوس - ديفيد سيلفا - فرناندينيو - محرز - كانسيلو - فودين.



أما تشكيل توتنهام فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

في الدفاع: روز - سانشيز - ألديرفيلد - ووكر بيترز.

في الوسط: وينكس - سيسوكو - ندومبيلي.

في الهجوم: إريكسن - كين - لاميلا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جازانيجا - فيرتونخين - دافيز - داير - سكيب - لو سيلسو - لوكاس مورا.

موعد مباراة مان سيتى وتوتنهام

7:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

6:30 مساءًا بتوقيت مصر.

7:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

7:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

7:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

7:30 مساءًا بتوقيت العراق.

6:30 مساءًا بتوقيت السودان.

7:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

6:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

5:30 مساءًا بتوقيت تونس.

5:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

8:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

7:30 مساءًا بتوقيت قطر.

4:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

4:30 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.

