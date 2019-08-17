مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الان بث مباشر في الدوري الانجليزي
السبت 17/أغسطس/2019 - 06:42 م
الان بث مباشر بدون تقطيع مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام اليوم السبت 1782019 ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي Bein sport 2 تذيع مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام الان بث مباشر على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة و7.30 بتوقيت السعودية
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: زينشينكو - لابورتي - أوتاميندي - ووكر.
في الوسط: دي بروين - رودريجو - دي بروين.
في الهجوم: سترلينج - أجويرو - برناردو.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: برافو - خيسوس - ديفيد سيلفا - فرناندينيو - محرز - كانسيلو - فودين.
أما تشكيل توتنهام فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس.
في الدفاع: روز - سانشيز - ألديرفيلد - ووكر بيترز.
في الوسط: وينكس - سيسوكو - ندومبيلي.
في الهجوم: إريكسن - كين - لاميلا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جازانيجا - فيرتونخين - دافيز - داير - سكيب - لو سيلسو - لوكاس مورا.
موعد مباراة مان سيتى وتوتنهام
7:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
6:30 مساءًا بتوقيت مصر.
7:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
7:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
7:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
7:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
7:30 مساءًا بتوقيت العراق.
6:30 مساءًا بتوقيت السودان.
7:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
6:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.
5:30 مساءًا بتوقيت تونس.
5:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.
5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.
8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.
7:30 مساءًا بتوقيت البحرين.
8:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساءًا بتوقيت الكويت.
7:30 مساءًا بتوقيت قطر.
4:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
4:30 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: زينشينكو - لابورتي - أوتاميندي - ووكر.
في الوسط: دي بروين - رودريجو - دي بروين.
في الهجوم: سترلينج - أجويرو - برناردو.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: برافو - خيسوس - ديفيد سيلفا - فرناندينيو - محرز - كانسيلو - فودين.
أما تشكيل توتنهام فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس.
في الدفاع: روز - سانشيز - ألديرفيلد - ووكر بيترز.
في الوسط: وينكس - سيسوكو - ندومبيلي.
في الهجوم: إريكسن - كين - لاميلا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جازانيجا - فيرتونخين - دافيز - داير - سكيب - لو سيلسو - لوكاس مورا.
موعد مباراة مان سيتى وتوتنهام
7:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
6:30 مساءًا بتوقيت مصر.
7:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
7:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
7:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
7:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
7:30 مساءًا بتوقيت العراق.
6:30 مساءًا بتوقيت السودان.
7:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
6:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.
5:30 مساءًا بتوقيت تونس.
5:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.
5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.
8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.
7:30 مساءًا بتوقيت البحرين.
8:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساءًا بتوقيت الكويت.
7:30 مساءًا بتوقيت قطر.
4:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
4:30 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.