أشرف رشاد: تصريحات السيسي اليوم رسالة واضحة ضد الفساد

ثمن النائب، أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن التصريحات التي أدلي بها الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي قال فيها بوضوح "محدش حياخد جنيه يحطه فى جيبه واللى يعمل كده ملوش مكان بينا" قائلًا إنها تصريحات قوية تؤكد على الشفافية التامة وأن مصر ضد الفساد والرشوة والتربح بمختلف صنوفهم.



ولفت في بيان له اليوم، إلى كلمات الرئيس التى اعتبرها إعلان سياسي رسمى بالتصدي لكل أشكال التجاوز والفساد في كل القطاعات.



وأوضح أن مصر منذ بدء حكم الرئيس السيسي أعلت الشفافية وتصدت بحسم لكل أشكال الانحراف وأصبحت مقدرات الوطن تذهب للوطن، ولذلك ظهرت آلاف المشاريع العملاقة في مختلف المجالات، ولا تزال الإنجازات تتوالى على مختلف الأصعدة.