بث مباشر الان مباراة man city vs tottenham بدون تقطيع

تقام مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام الان على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة و7.30 بتوقيت السعودية

وتنقل مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع قناة بى ان سبورت 2 بتعليق رؤوف خليفة وذلك في إطار منافسات بطولة الدورى الانجليزي

أما تشكيل توتنهام فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

في الدفاع: روز - سانشيز - ألديرفيلد - ووكر بيترز.

في الوسط: وينكس - سيسوكو - ندومبيلي.

في الهجوم: إريكسن - كين - لاميلا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: جازانيجا - فيرتونخين - دافيز - داير - سكيب - لو سيلسو - لوكاس مورا.

