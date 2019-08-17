هواوي تطلق تحديث EMUI10 لترتقي بتجربة المستخدمين

علنت شركة «هواوي» رسميًا عن إطلاق تحديث واجهة المستخدم EMUI10، الذي يرتكز على مجموعة رائدة من تطبيقات التقنيات الموزعة، بهدف تزويد المستخدمين بتجربة فائقة عبر كافة السيناريوهات المحتملة.



ويدعم التحديث الجديد مجموعة متنوعة من التطبيقات المخصصة لسيناريوهات محددة مثل المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو، ومهام الأعمال ذات الصلة بمختلف أنواع الأجهزة والهواتف المحمولة والأجهزة الذكية المثبتة في المركبات.



ويتيح التحديث استخدام نمط الألوان الداكنة الجديد الذي يقدم مستويات أعلى من الراحة البصرية. وستكون هواتف «P30» أول الأجهزة التي ستتلقى ترقية إصدار «بيتا» التجريبي من التحديث، وذلك استعدادًا لإجراء اختبارات داخلية يوم 8 سبتمبر القادم لتقييم مدى توافقها مع تلك الهواتف.