online مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام مباشر

بي ان سبورت 2 تذيع مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام الان 17 أغسطس 2019 اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدورى الانجليزي

وتقام مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام على ملعب الاتحاد بتعليق رؤوف خليف في تمام الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة و7.30 بتوقيت السعودية

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: زينشينكو - لابورتي - أوتاميندي - ووكر.

في الوسط: دي بروين - رودريجو - دي بروين.

في الهجوم: سترلينج - أجويرو - برناردو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: برافو - خيسوس - ديفيد سيلفا - فرناندينيو - محرز - كانسيلو - فودين.



