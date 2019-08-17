سامسونج تفتح باب الحجر لـ Galaxy Tab S6

قالت سامسونج إن حاسوبها اللوحي الجديد «جالاكسي تاب إس 6» Galaxy Tab S6 المبتكر، الذي أطلق مؤخرًا سيكون متاحًا للطلب المسبق في الوطن العربي على الموقع الإلكتروني للشركة حتى 22 أغسطس الجاري.



ويمكن الحاسوب المتوفّر بألوان الرمادي والأزرق والوردي المستخدمين من إنشاء المحتوى والتواصل مع الآخرين والاستمتاع بتجربة ترفيهية غامرة وإنجاز أعمالهم أينما كانوا.



وتم تصميم هذا الجهاز خصيصًا للأشخاص المميزين ذوي المواهب الإبداعية والذين يحبون التعرف على كل ما هو جديد، حيث يتيح لهم «تاب إس 6» تحقيق الإنجازات على نحو فريد بفضل المزايا الابتكارية التي لم يسبق لأي حاسوب لوحي توفيرها للمستخدمين من قبل.



وقال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: «تم ابتكار هذا الجهاز الجديد تلبية لاحتياجات المبدعين والمهنيين للحصول على حاسوب لوحي قادر على مواكبة تصوراتهم المتطورة على نحو مستمر، بالتزامن مع نمط حياتهم المزدحم. ويتيح «جالاكسي تاب إس 6» للمستهلكين إطلاق قدراتهم وإمكانياتهم والتعبير عنها، بفضل توفير ميزات عالية الجودة وتقنيات متطورة، تمامًا كما يتوقعون من أجهزة سامسونج اللوحية».