رسميًا.. ريال مدريد ينجح في الحفاظ على نجمه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني نجاحه في تمديد عقد لاعب كرة السلة فاكوندو كامباز لخمسة سنوات مقبلة ليستمر في الفريق حتى يونيو 2024.



كامبوزو اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عامًا يعد من أبرز نجوم فريق السلة في صفوف النادي الأبيض العاصمي.



ونجح كامبوزو برفقة منتخب التانغو لكرة السلة في تحقيق الميدالية الذهبية في الألعاب الأمريكية لعام 2019 في ليما. شارك ديك ولابروفيتولا وكامبازو من صفوف ريال مدريد في المباراة النهائية ضد بورتوريكو، وانتصروا فيها بنتيجة 84 إلى 66. قدم الأخير أداءً رائعًا بتسجيل 10 نقاط و12 تمريرة حاسمة. سجل ديك 11 نقطة فيما سجل لابروفيتولا سبع نقاط.



وكان ريال مدريد لكرة السلة نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه والرابعة في آخر 5 مواسم، بفوزه على منافسه المباشر برشلونة وذلك على أرض الأخير بنتيجة 74-68.