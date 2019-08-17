سان أنتونيو سبيرز يرتدي قميص الفرنسي باركر

أعلن نادي سان أنتونيو سبيرز الذي يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة بأنه سيسحب القميص رقم 9 الذي كان يحمله نجمه الفرنسي توني باركر بعد اعتزال الأخير اللعبة في يونيو الماضي.



وسيُعلق قميص باركر في سقف ملعب "أي تي أند تي سنتر" في 11 نوفمبر خلال المباراة الأولى لسبيرز في مواجهة ممفيس غريزليز في مستهل موسم 2019-2020.



سيصبح باركر اللاعب العاشر في تاريخ سبيرز الذي يسحب قميصه لينضم الى بروس بوين (12)، تيم دنكان (21)، شون ايليوت (32)، جورج جرفين (44)، مانو جينوبيلي (20)، افري جونسون (6)، جوني مور (00)، ديفيد روبنسون (50) وجيمس سيلاس (13).



