مشاهدة مباراة man city vs tottenham الآن بث مباشر
السبت 17/أغسطس/2019 - 06:31 م
بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام اليوم السبت 17-8-2019 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Vs توتنهام ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي
بي إن سبورت 2 تذيع مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام على ملعب الاتحاد بتعليق رءوف خليف.
موعد مباراة مان سيتى وتوتنهام
7:30 مساء بتوقيت السعودية.
6:30 مساء بتوقيت مصر.
7:30 مساء بتوقيت فلسطين.
7:30 مساء بتوقيت الأردن.
7:30 مساء بتوقيت سوريا.
7:30 مساء بتوقيت لبنان.
7:30 مساء بتوقيت العراق.
6:30 مساء بتوقيت السودان.
7:30 مساء بتوقيت اليمن.
6:30 مساء بتوقيت ليبيا.
5:30 مساء بتوقيت تونس.
5:30 مساء بتوقيت الجزائر.
5:30 مساء بتوقيت المغرب.
8:30 مساء بتوقيت الإمارات.
7:30 مساء بتوقيت البحرين.
8:30 مساء بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساء بتوقيت الكويت.
7:30 مساء بتوقيت قطر.
4:30 مساء بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساء بتوقيت جزر القمر.
4:30 مساء بتوقيت جرينتش GMT.
بي إن سبورت 2 تذيع مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام على ملعب الاتحاد بتعليق رءوف خليف.
موعد مباراة مان سيتى وتوتنهام
7:30 مساء بتوقيت السعودية.
6:30 مساء بتوقيت مصر.
7:30 مساء بتوقيت فلسطين.
7:30 مساء بتوقيت الأردن.
7:30 مساء بتوقيت سوريا.
7:30 مساء بتوقيت لبنان.
7:30 مساء بتوقيت العراق.
6:30 مساء بتوقيت السودان.
7:30 مساء بتوقيت اليمن.
6:30 مساء بتوقيت ليبيا.
5:30 مساء بتوقيت تونس.
5:30 مساء بتوقيت الجزائر.
5:30 مساء بتوقيت المغرب.
8:30 مساء بتوقيت الإمارات.
7:30 مساء بتوقيت البحرين.
8:30 مساء بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساء بتوقيت الكويت.
7:30 مساء بتوقيت قطر.
4:30 مساء بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساء بتوقيت جزر القمر.
4:30 مساء بتوقيت جرينتش GMT.
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