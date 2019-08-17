مشاهدة مباراة man city vs tottenham الآن بث مباشر

بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام اليوم السبت 17-8-2019 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي Vs توتنهام ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي

بي إن سبورت 2 تذيع مباراة مانشستر سيتى وتوتنهام على ملعب الاتحاد بتعليق رءوف خليف.

موعد مباراة مان سيتى وتوتنهام

7:30 مساء بتوقيت السعودية.

6:30 مساء بتوقيت مصر.

7:30 مساء بتوقيت فلسطين.

7:30 مساء بتوقيت الأردن.

7:30 مساء بتوقيت سوريا.

7:30 مساء بتوقيت لبنان.

7:30 مساء بتوقيت العراق.

6:30 مساء بتوقيت السودان.

7:30 مساء بتوقيت اليمن.

6:30 مساء بتوقيت ليبيا.

5:30 مساء بتوقيت تونس.

5:30 مساء بتوقيت الجزائر.

5:30 مساء بتوقيت المغرب.

8:30 مساء بتوقيت الإمارات.

7:30 مساء بتوقيت البحرين.

8:30 مساء بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساء بتوقيت الكويت.

7:30 مساء بتوقيت قطر.

4:30 مساء بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساء بتوقيت جزر القمر.

4:30 مساء بتوقيت جرينتش GMT.

