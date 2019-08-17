شارابوفا تتحدث نقاط ضعفها

أكدت النجمة الروسية ماريا شارابوفا عدم سعيها لإطلاق أي كتاب جديد بعد أن نشرت كتابًا عام 2017 تحدثت من خلاله عن طفولتها وطريقها للنجاح ثم إيقافها بسبب المنشطات وتحدثت عن الأمر بالقول "لا هذا مشروع بعيد الأمر حاليًا غير ممكن".



الروسية تحدثت عن مدربها الإيطالي الجديد ريكاردو بياتي بالقول "ما زال العمل مستمرًا، ريكاردو سيكون معي بالولايات المتحدة، ما زال علي أن أخوض المزيد من المباريات التجريبية".



وعن مستواها تابعت شارابوفا بالقول "أشعر أن هناك أشياء كثيرة علي أن أطورها ربما لا نهاية لها، خرجت من ويمبلدون وأنا أرغب فقط بتحسين بعض الأمور وهو ما أعجبني بريكاردو الذي حاول تطوير بعض النقاط خلال الأسبوعين الماضيين".



