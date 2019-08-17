غدا.. مصر المقاصة يواجه القناة وديا استعدادا لربع نهائي كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة غدا الأحد، فريق القناة في مباراته الودية الثانية ضمن معسكره الحالي المقام في الإسماعيلية؛ استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في دور الثمانية لكأس مصر والمقررة يوم 28 أغسطس الجاري.



ويسعى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق المقاصة إلى أعداد اللاعبين جيدا لمباراة الزمالك والوصول بهم إلى أكبر درجة من الجاهزية وذلك من خلال برنامج إعداد فني وبدني يتضمن عدة مباريات ودية استكمالا لمعسكر الإعداد الذي أقيم بمحافظة الإسكندرية وشهد مباراتين وديتين ضد الرجاء المطروحي وحرس الحدود.



وكان مصر المقاصة قد تعادل مع المريخ البورسعيدي أمس الجمعة بهدف لكل منهما في أولى مبارياته الودية في افتتاح معسكر الإسماعيلية الذي يشمل خوض مباراة ودية أخرى أمام فريق المصري البورسعيدي الأربعاء المقبل في ختام المعسكر.



ويعود مصر المقاصة إلى القاهرة، مساء الخميس المقبل، لاستكمال تدريباته على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، تحضيرًا لملاقاة الزمالك.