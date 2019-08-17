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حوادث

حبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:27 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
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قضت محكمة أسرة الخليفة بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي" فى الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة.

وكان شعبان سعيد المحامى وكيلًا عن هند الحناوى أقام دعوة متجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوى؛ لامتناعه عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا" والمقدرة بـ234600 ألف جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع، وورد التحريات التى تثبت قدرته على الدفع، وتم حجز الدعوى لجلسة اليوم؛ للنطق بالحكم.

وقال شعبان سعيد المحامى إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى"، واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه فى حالة القبض عليه؛ سيكون ملزما بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.

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