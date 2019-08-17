بوكي أول لاعب يسجل هاتريك لنورويتش سيتي في البريميرليج

سجل الفنلندي تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي 3 أهداف (هاتريك)، في فوز فريقه على نيوكاسل 3-1، اليوم، في الجولة الثانية للبريميرليج.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بوكي بات أول لاعب يسجل (هاتريك) لنورويتش سيتي في البريميرليج، منذ 26 عامًا.



وكان آخر من حقق هذا الرقم بقميص نورويتش، هو النيجيري إيفان إيكوكو، في شباك إيفرتون عام 1993.



أما شبكة "سكواكا" فقد أشارت إلى أن بوكي هو رابع لاعب في تاريخ نورويتش بالبريميرليج، وهم، مارك روبينز (1992)، وكريس سوتون (1993)، وإيفان إيكوكو (1993).



جدير بالذكر أن بوكي بات يحتل صدارة هدافي البريميرليج برصيد 4 أهداف.