رئيس وزراء كندا يتعهد بدعم الطبقة الوسطى في قمة "G7"

كشف جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي عن مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع "G7" التي تستضيفها فرنسا بمشاركة واسعة من قادة دول المجموعة.



وقال ترودو في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم السبت، إنه سيذهب إلى فرنسا في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس لحضور قمة قادة مجموعة السبع، مشيرًا إلى أن قادة السبع يحتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى التعاون لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الطبقة الوسطى، وخلق الفرص للناس في جميع أنحاء العالم.



فيما أوضحت رئاسة الوزراء الكندية في بيان عبر موقعها الالكتروني أن القمة تمثل فرصة مهمة لاتخاذ إجراءات متضافرة بشأن بعض أكثر التحديات العالمية إلحاحًا.



وأشار البيان إلى قمة هذا العام ستركز على الحد من عدم المساواة، وكذلك دعم الاقتصادات النامية، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، ومكافحة أزمة المناخ.



وشدد البيان على أن ترودو في سيواصل دعم هذه القضايا، وسيؤكد على الحاجة إلى خلق فرص جديدة للطبقة المتوسطة من أجل استعادة ثقة الناس في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، سيعمل على تشجيع التجارة والاستثمار المفتوحين، وسيدعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر حسمًا لمكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله، بما في ذلك عبر الإنترنت، وسيؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لمكافحة أزمة المناخ.



وستعقد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى هذا العام في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري بمدينة بياريتز، بمنطقة نوفل- أكيتان بفرنسا، وتمت دعوة مصر للمشاركة في القمة باعتبارها رئيسًا للاتحاد الإفريقى هذا العام.

