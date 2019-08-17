"ميسي" نجم كأس الوثبة ستاليونز في جلين

تألق الجواد البلجيكي «ميسي» لفيدو كيرسميكرس وبإشراف جالي جيرني وبقيادة الفارسة جانيت مارين بصورة جلية حين خطف لقب سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم يوم أول من أمس بمضمار غلين في مملكة بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام التسامح في الامارات، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية في العالم.



وأقيم السباق تماشيًا مع إستراتيجية المهرجان، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.



11 جوادًا



واجتمع للسباق الذي أقيم لمسافة 2100 متر على الأرضية الرملية والبالغ جائزته 5 آلاف يورو، 11 خيلًا مقيمة في بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وجاء الفوز هذه المرة لصالح الخيول البلجيكية التي بدأت تنافس الخيول الأخرى من أنحاء أوروبا.



وجاء السباق حافلًا بالإثارة والتشويق حيث انحصر الصراع في السباق بين البطل "ميسي" ووصيفه "إماراتي" الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف جيمس اوين وبقيادة ايون والش.