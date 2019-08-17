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محافظات

محافظ بني سويف: مشروع الزراعات المحمية يعد تطبيقا فعليا لتنمية الصعيد

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
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أكد محافظ بني سويف، أن مشروع الزراعات المحمية الجاري تنفيذه على مساحة 62 ألف فدان يعتبر هدية جديدة وثمينة لأهالي الصعيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة لمحافظتي بني سويف والمنيا، حيث سيغير المشروع حياة المواطنين إلى الأفضل، موضحا أن هذا المشروع القومي يعد تطبيقا فعليا لتنمية صعيد مصر، وأنه يتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والشاملة.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم- أن المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها تباعًا بالصعيد هي الركيزة الأساسية التي تدفع بجهود التنمية بالإقليم، حيث ينتج عنها عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب النتائج الإيجابية الأخرى للمشروعات القومية من تطوير المناطق المجاورة لتلك المشروعات من خلال رفع مستوى البنية التحتية بها، بالإضافة إلى الترويج لكل الميزات النسبية التي تتمتع بها هذه المناطق بالمحافظات، مما يساهم في الدفع بقطاع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة مصانع وشركات أخرى في مجالات مختلفة.

وأوضح أن مشروع الصوبات الزراعية يضم محافظتي بني سويف والمنيا، ويتم تنفيذه بالمحافظة على مساحة 51 ألف فدان بالظهير الصحراوي الشرقي لمركزي ببا، والفشن جنوب المحافظة، وسيتم تسليم المساحات التي تم تسويتها أولا بأول للبدء بالتوازي في المراحل الأخرى للمشروع.

وتابع أن المنطقة ستكون مركزا زراعيا صناعيا، حيث سيتم إقامة منطقة تصنيع متكاملة، ومنطقة لوجستية، وذلك يحقق أعلى سلسلة للقيمة المضافة للزراعات المحمية بالمنطقة،ويوفر المزيد من فرص العمل،حيث تزيد فرص العمل المتوقعة بالمشروع عن 250 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي سيوفرها المشروع خلال مراحل تنفيذه، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال القضاء على البطالة في المحافظتين.

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