هامبورج تستقطب أعداد زوار متنامية من الدول الخليجية

تواصل هامبورج ثاني أكبر المدن الألمانية، استقطاب المزيد من الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، وسجلت المدينة نحو 15.71 ألف ليلة فندقية بين يناير وأبريل 2019 بزيادة قدرها 3.4% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.



وباتت المدينة واحدة من وجهات السفر المفضلة لدى المسافرين الخليجيين، نظرًا للمقومات السياحية المتنوعة التي تمتلكها والخدمات الراقية التي تقدمها، وتشمل المواقع البارزة الواجهة البحرية والتي تعد من أبرز معالم المدينة، إضافة إلى مراكز التسوق العصرية، والفنادق الفاخرة، والمطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان. وتتوفر رحلات يومية مباشرة تربط مدينة هامبورج بدول مجلس التعاون الخليجي.



