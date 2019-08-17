ساديو ماني يسجل الهدف الأول في شباك ساوثهامبتون

تمكن ساديو ماني نجم منتخب السنغال، من تسجيل الهدف الأول لنادي ليفربول في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.



وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء الذي يجمع بين ناديا ساوثهامبتون وليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، بملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بتقدم ليفربول بهدف دون مقابل.





