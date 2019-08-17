«ساديو ماني» يحتل قائمة أفضل الهدافين فى العالم

حقق النجم السنغالي ساديو ماني رقمًا تهديفيًا مثيرًا للإعجاب عززه في مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانتظر الريدز حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ليهز شباك مضيفه ساوثهامبتون بهدف التقدم عن طريق ساديو ماني.



وسجل ساديو ماني أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019 أكثر من أي لاعب آخر بـ 15 هدفًا، دون أي ضربة جزاء.



وتساوى ساديو ماني مع نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو كأفضل هدافين في جميع المسابقات في عام 2019 برصيد 19 هدفًا لكل منهما.