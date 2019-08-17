البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي الحوثي على حقل نفط سعودي

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة ب‍المملكة العربية السعودية من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.



ووصفت الخارجية البحرينية في بيان لها، الاعتداء الأخير، بالعمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيمًا على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.



وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم دائمًا لجهود المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها في جهودها الرامية؛ للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها.



ودعت "الخارجية البحرينية" إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة؛ لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية، وكل من يدعمها ويمولها.