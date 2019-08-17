ديوكوفيتش يُضيف رقما جديدا لسجله الذهبي

تأهل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى الدور نصف النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة سينسيناتي للتنس الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، أمس الجمعة.

وتمكن ديوكوفيتش من بلوغ المربع الذهبي في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تغلب على منافسه الفرنسي لوكاس بويل بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-6 و6-1.



ونستعرض في هذا التقرير أرقام ديوكوفيتش بعد فوزه على لوكاس بويل:



– حقق الفوز رقم 348 في بطولات الماسترز.

– حقق الفوز رقم 35 في بطولة سينسيناتي.

– حقق الفوز رقم 555 على الأراضي الصلبة.

– وصل إلى نصف النهائي رقم 66 في بطولات الماسترز معادلًا بذلك روجر فيدرر.

– وصل إلى نصف النهائي الـ 7 في بطولة سينسيناتي.

– وصل إلى نصف النهائي رقم 98 على الأراضي الصلبة.

– وصل إلى نصف النهائي رقم 150 في الجولة.

جدير بالذكر أن ديوكوفيتش سيلعب في الدور المقبل ضد الروسي دانييل ميدفيديف الذي فاز على مواطنه أندريه روبليف بنتيجة 6-2 و6-3.