موراي يخسر أمام شقيقه في زوجي سينسيناتي للتنس

تأهل الثنائي المكون من البريطاني جيمي موراي ونيل سكوبسكي، إلى الدور نصف النهائي في منافسات زوجي الرجال ببطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس الأساتذة، أمس الجمعة.



وتمكن موراي وسكوبسكي من بلوغ المربع الذهبي في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تغلبا على الثنائي أندي موراي وفيليسيانو لوبيز، بمجموعتين مقابل واحدة بحصة 6-7 و7-5 و10-4.



وبالتالي تمكن جيمي موراي من الفوز على شقيقه أندي، في المباراتين السابقتين بينهما في الزوجي، حيث سبق وتغلب عليه في منافسات الزوجي بكأس روجرز عام 2015.