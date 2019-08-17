ديوكوفيتش يبلغ الربع النهائي بطولة سينسيناتي للتنس

صعد اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى الدور نصف النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة سينسيناتي للتنس الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة، أمس الجمعة.



وتمكن ديوكوفيتش من بلوغ المربع الذهبي في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تغلب على منافسه الفرنسي لوكاس بويل بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-6 و6-1.



وسيلعب ديوكوفيتش في الدور المقبل ضد الروسي دانييل ميدفيديف الذي فاز على مواطنه أندريه روبليف بنتيجة 6-2 و6-3.