بسمة وهبة تكشف للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع السرطان

واستطردت بسمة: ”كان الدكتور يبقى عايز يقولي الأعراض الجانبية للكيماوي أو العلاج كنت أقوله لا، مش عايزة أعرف، كنت أقول مش يمكن ربنا يعديها عليا من غير ما أختبر كل اللي هيقوله، ليه أعرف وأبقى مستنية العفريت يطلع لي، شعري لما وقع قلت وماله ما كان ممكن شعري نفسه يتعب أو يحصل أي حاجة ويقع بردو ربنا كريم وبيعوض وهيعوض“.









كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، للمرة الأولى، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان والتجربة التي خاضتها للانتصار عليه، مؤكدة أن رحيل الفنان المصري فاروق الفيشاوي وميشال حيجل وصيفة ملكة جمال لبنان هما السبب وراء حديثها عن معاناتها.ووجهت الإعلامية المصرية رسالة للمصابين بالمرض بألا يفقدوا الأمل، حيث كتبت منشورًا مطولًا، عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ قائلة: "بقالي فترة ساكتة ومش حابة أتكلم، بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ25 سنة في نفس الأسبوع، وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا، كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن التحدي مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة".وأضافت "وهبة" بأنه "علشان كده قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة!، البعض يعرف أنني أُصبت بمرض السرطان اللي هو في الحقيقة أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية!، ومهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض، هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه، لحظات الألم، بس النهاردة قررت أحكيلكم الزاوية الأهم للحدوتة، حدوتة الأمل".وتابعت الإعلامية المصرية: "للأسف سرطان يا بسمة، الجملة دي سمعتها من الدكتور بتاعي بعد الكشف والتحاليل، لقيته بيقولها لي عشان ألاقي نفسي فِي لحظة وبدون تفكير بقول (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها)، قعدت أرددها بشكل فاجأني أنا شخصيًا، كان ساعتها وفِي لحظتها لازم اختار، هل استسلم للعدو ده؟ ولا أواجه وأحارب المعركة دي عشان الخسارة هنا مش زي أي خسارة، دي حياتي حرفيًا".وأردفت: "مفكرتش كتير عشان إجابتي كانت قدام عيني، كانت بتتجلي في بسمة الأمل على وشوش اللي بحبهم، السبب الحقيقي اللي مخليني عايزة أحارب، عايزة أعيش، أولادي اللي بحلم أشوفهم بيكبروا قدامي، أشوفهم بيتخرجوا، بيتجوزوا ويخلفوا! جوزي، حب عمري اللي شوفت الخوف في عينيه، الخوف من الخسارة! أهلي، إخواتي، كل دول هما أمل حياتي اللي عشانهم كان لازم أحارب وأخوض المعركة دي، كان لازم أحاول أغلبه وأحاول أعيش".