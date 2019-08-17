رئيس الوزراء يغادر السودان بعد توقيع وثائق السلطة الانتقالية

غادر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ، الخرطوم بعد مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الافريقي في مراسم توقيع وثائق ترتيبات السلطة في الفترة الانتقالية.



ووقع رئيس الوزراء على وثائق ترتيبات السلطة الانتقالية ضمن الشهود الإقليميين والدوليين، مؤكدًا ثقته في أن شمس السودان الجديد سوف تشرق ساطعة على أرضه.



وأكد رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، العزم على أن تشهد العلاقات بين مصر والسودان طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة.



ونقل رسالة تحية وإعزاز من الرئيس السيسي إلى الشعب السوداني الشقيق، الذي قام بثورته النبيلة من أجل تحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، وهي أيضًا رسالة تؤكد دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق هذه التطلعات، ووضع السودان على طريق جديد يقوم على الاستقرار والتنمية والرخاء.