ريال مدريد يكشف حقيقة موقفه من ضم نيمار إلى صفوفه

يحاول نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد أن يتخذ موقفًا قويًا في الوقت الحالي من مسألة التوقيع مع نجم الكتالوني السابق، ولاعب سان جيرمان نيمار دا سيلفا.



وأشارت صحيفة "الآس الإسبانية" إلى أن النادي الملكي سيترك المجال لبرشلونة؛ لإجراء مفاوضاته مع النادي الفرنسي؛ لإقناعه بإعادة نيمار إلى ملعب الكامب نو، وانتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات وفي حالة فشلها فسيكون بإمكانه إعادة فتح المفاوضات بشكلٍ أكثر هدوءًا مع باريس.



ومن المتوقع أن يسافر بعض مسؤولي نادي البلاوجرانا يوم الثلاثاء المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتقاء بـ"ليوناردو" المدير الرياضي للنادي.



وحينما يجد مسؤولي باريس سان جيرمان أنه من الصعب بيع اللاعب لبرشلونة؛ سيكونوا أكثر مرونة في تفاوضهم مع الريال حول بيعه لهم.



ورغم هذه النية الموجودة لدى إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز في جلب النجم البرازيلي لملعب "سنتياجو برنابيو"، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن المدرب زين الدين زيدان لا يريد نيمار، ولا يشعر بحماس كبير لفكرة جلبة إلى النادي في الوقت الحالي، حيث أن لديه الكثير من الخيارات في خط الهجوم.