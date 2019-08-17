زيدان يتلقى صدمة كبيرة قبل لقاء سيلتا فيجو

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، تلقى صدمة جديدة قبل لقاء سيلتا فيجو، اليوم السبت على ملعب بالايدوس، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.



وجاء ذلك بعدما تأكد غياب داني كارفاخال الظهير الأيمن للريال عن المباراة، بسبب قرار لجنة المسابقات التي ارتأت استمرار سريان العقوبة الموقعة عليه منذ الموسم الماضي.



وتلقى كارفاخال البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة ريال بيتيس بنهاية الموسم الماضي، لكن الاتحاد الإسباني ناقش إمكانية عدم تطبيق عقوبات الجولة الأخيرة من الليجا في الموسم الجديد.



وكان ريال مدريد يأمل في رفع العقوبة من قبل المجلس الأعلى للرياضة بحيث يتمكن كارفاخال من لعب مباراة سيلتا فيجو، بحصوله على عفو عن تلك العقوبة التي وقعت عليه الموسم الماضي.