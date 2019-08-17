سرقه فيلا الإعلامية إيمان الحصرى على يد خادمتها فى أكتوبر

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، في واقعة سرقة مبلغ 10 آلاف جنيه، وهاتف محمول من فيلا الإعلامية إيمان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.



وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا يفيد تعرض فيلا الإعلامية إيمان الحصري للسرقة على يد مجهول.



أشارت التحريات الأولية، وتبين للرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونه النقيب محمود خميس علي، أن خادمة تحمل جنسية دولة إفريقية وراء ارتكاب الواقعة، بتحريض من عامل.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المشتبه بهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.