كوزنتسوفا تخرج بليسكوفا من بطولة سينسيناتي للتنس

تأهلت اللاعبة الروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة الثانية عالميًا سابقًا إلى الدور نصف النهائي، في منافسات فردي السيدات ببطولة سينسيناتي المفتوحة، أمس الجمعة.



وتمكنت بارتي من بلوغ المربع الذهبي في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تغلبت على منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة، بواقع مجموعتين مقابل واحدة تفاصيلهما 3-6 و7-6 و6-3.



وستلتقي كوزنتسوفا في الدور المقبل مع الأسترالية أشليه بارتي المصنفة الثانية عالميًا، التي تغلبت على منافستها اليونانية ماريا سكاري بواقع مجموعتين مقابل واحدة تفاصيلهما 5-7 و6-2 و6-0.