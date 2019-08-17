«ضحايا الحيازات».. «الدستور» تكشف تورّط أصحاب أراضي في بيع الأسمدة بالسوق السوداء

ترك تعليمه من أجل تحمل مسؤولية أسرته عقب وفاة والده، محمد يونس أحمد، 26 عامًا، لم يجد أمامه طريقًا إلا استئجار قطعة أرض لزراعتها لتوفير نفقات الأسرة، لعدم إتقانه أي حرفة سوى الزراعة، بات يترقب قرارات جديدة لوزير الزراعة، من أجل تفعيل منظومة جديدة تعطى الحق للمستأجرين والزارعين للحصول على الأسمدة والكيماويات باعتبارهم الجزء الأكبر في منظومة الزراعة، إلا أن ذلك لم يحدث ووقع ضحية لأباطرة السوق السوداء للمستلزمات الزراعية.



يقول الشاب إن المستأجر أو المزارع، هم ضحايا لقرارات رفع الأسعار، حيث أن الفلاح الذي يمتلك أرضًا زراعية، لم يقع عليه الضرر بشكل كبير، خاصة وأنه يحصل على حصة الأسمدة والأدوية من الجمعية الزراعية، بموجب حيازته الزراعية، ويقوم ببيعها في السوق حال قيامه بتأجير أرضه لآخر فيكون المستأجر مطالبًا بشرائها من السوق بأسعار مرتفعة، وأحيانًا يضطر لشرائها من السوق السوداء عقب قيام التجار بحجبها حال سماعهم بنية رفع الأسعار.



محمد واحد ضمن آلاف الفلاحين، الذين يعانون يوميًا بسبب عدم حصولهم على أسمدة وكيماويات وأدوية من الجمعيات الزراعية، لعدم امتلاكهم حيازة زراعية لأنهم يقوموا باستئجار الأرضي الزراعية لزراعتها للإنفاق على أسراهم، ولأن قانون المالك والمستأجر لا يمنحهم حقوق خاصة بالحصول على أي مستلزمات إنتاج بدءً من البذر وانتهاءً بالأسمدة والمبيدات.



"الدستور" تكشف تورط أصحاب حيازات في بيع الأسمدة والكيماويات بالسوق السوداء على حساب مستأجري الأراضي الزراعية، ما يؤدي لاضطرار الفلاحون إلى شراء المستلزمات الزراعية بأسعار أعلى من الخارج، علي نفقتهم الخاصة، بأسعار أعلى بكثير مما تُباع بها بالجمعيات، في غياب رقابة وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.



يضيف محمد، "استأجرت فدانين من الأرض، ووعدني صاحبهما بالحصول على حصة الأسمدة من الجمعية مقابل سداد ثمنها له بدلًا من شراءها بضعف الأسعار من السوق، إلا أنني فوجئت انه لم ينفذ وعده وباع الأسمدة لأحد التجار بضعف السعر رغم إنها غير مصرح لها البيع"، -حسب وصفه-.



بهاء: "بشتري أسمدة من بره بأسعار مضاعفة بسبب أصحاب الحيازات"



"بجيب أسمدة سعرها أكثر من سعر المحصول اللي بيطلع آخر الموسم"، بهذه الكلمات عبر بهاء علي، البالغ من العمر 48 عامًا، والذي يقوم بزراعة 6 أفدنة عند أحد الفلاحين، وفي نهاية كل موسم يحصل على نصفه، قائلًا: "الأرض بتأخذ مني وقتًا كثيرًا، فضلت زراعة الأرض بالنصف بيني وبين صاحبها، وأتحمل نصف تكلفة الإنتاج، لكنني أضطر لشراء ما يخصني من حصة الأسمدة من السوق، وهو يحصل عليها من الجمعية الزراعية لحيازته، لكنه يولي اهتمامًا بأرضه التي يزرعها وحده لذلك يرفض إعطائي من حصة الجمعية الزراعية، فالمحاصيل تأخذ أسمدة كثيرة فأضطر لشرائها من المحلات التجارية وبأسعار مرتفعة".



يتابع بهاء: "ذهبت ذات يوم لشراء عددًا من شكائر السماد لكني فوجئت بقيام التجار ببيعها بأسعار مرتفعة، ما اضطرني لسلف الكمية من أحد جيراني على أن أقوم بردها وقت الإعلان عن الأسعار الجديدة وشراءها، مطالبًا أن يكون هناك تحرك لإنقاذ الزراعيين والمستأجرين، وان تُعد منظومة تشملهم عن طريق حصر الزراعات على الطبيعة بداية كل موسم ومعرفة من يقوم بزرعها، لان هناك بعض أصحاب الحيازات يحصلون على كميات الأسمدة ويبعونها في الخارج لأنهم يقومون بتأجير أراضيهم الزراعية.



رئيس الجمعية العامة: "هناك جمعيات تصرف الأسمدة للمالك وليس المزارع"



يقول مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم توزيع الأسمدة الزراعية على المزارع وليس من يملك حيازة، مضيفًا: أنه يتم عمل معاينات على الأراضي كل عام من زراعتها لتقنين المساحات المزروعة وتحديد المزارعين بها:"إحنا ماشيين بقانون اللي يزرع ياخد حتى لو مستأجر.. ملناش دعوه بالحيازة".



وأضاف الشراكى، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك جمعيات تصرف الأسمدة للمالك وليس الزارع، وهذا ما يتسبب في وجود ما يسمي بالسوق السوداء، وأن معظم أصحاب الحيازات يأجرون الأرض الخاص بهم لمزارعين ولكن يتم صرف الكميات لهم مما يجعلهم يبعونها بالخارج بأسعار مرتقه، وأن الضحية يكون هو المستأجر لأنه بيضطر لشرائها من المحلات بأسعار مرتفعة.



وتابع رئيس الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعي، أن جميع الجمعيات الزراعية لابد أن تُعين أولًا على المساحات المزروعة وصرف حصص الأسمدة للزارع وليس المالك.



الجمعيات الزراعية للفلاحين: "روحوا اشتروا الأسمدة من بره"



أمام إحدى الجمعيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، يقف عادل الشربيني، أحد المزارعين، انتظارا للحصول على كمية من الأسمدة لمعالجة المحصول الشتوي، وبعد أكثر من ساعتين أخبره مندوب الصرف أنه ليس له حيازة زراعية، وقف الشربيني حزينًا بعدما دار حوارًا طويل بينه وبين مندوب الصرف ومدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن، عن أنه قام بزراعة أكثر من 4أفدنة بنظام "النصف" لدى أحد أصحاب الحيازات، وأنه من حقه الحصول على نصف الأسمدة لتغذية محصوله، إلا أن الإجابة كانت "لازم صاحب الحيازة يجي يصرف مينفعش نصرفلك، إنت مش صاحب ملك".



تلك الكلمات لم يتفهم المزارع معناها، فذهب إلي مدير الإدارة الزراعية وقدم له شكوى شفاهية من عدم تمكنه الحصول على الأسمدة، فكان رد المسؤول "أنه بالفعل لم يتمكن من صرف الأسمدة وأن القانون لا يجيز للزارع أو المستأجر صرفها وعليه أن يأتي بصاحب الحيازة للصرف، قائلًا: "روح اشترى من برة، الجمعيات كمان فيها عجز فى المبيدات والأسمدة، والأهالي لم تتسلم حصتها الشتوية كاملة".



قال المزارع، أنه لابد أن تهتم الجمعيات الزراعية بالفلاحين، لكن هذا لم يحدث فكل دور موظفيها هو الحصول على رشاوى وتوزيع الأسمدة بالمحسوبيات، "مفيش اهتمام وممكن واحد مش زارع أصلًا ولا ليه حيازة يخد كيماوى من الجمعية، كله بفتح الدرج بيمشى، ومفيش رقابة ولا الجمعية ليها دور، وأعضاءها بيخدوا حصص أكتر من حقهم، وبيبعوا الأسمدة برة بأسعار خيالية، وفى الآخر احنا اللي بنعانى، مصر فيها آلاف المزارعين غير مالكي الأراضى الزراعية، لكنهم يعانون من كل شئ".



مدير جمعية زراعية يشرح أسباب استغلال أصحاب الحيازات للفلاحين



النميري هلال، مدير جمعية، يوضح أن المستأجر يحصل علي الحصة الموزعة من الأسمدة الزراعية، حال قيامة بتقديم عقد إيجار بينه وبين المالك، يدل علي إنه مستأجر بالفعل، حيث يكون العقد موثق من الشهر العقاري حتي يستطيع أخذ الحصة الزراعية والتي توضع بمعاير قياسية معينة، "اللي بيأجر الأرض وبيكون عاوز يصرف أسمدة عليها لازم يجيب لينا عقد إيجار الأرض ويكون موثق من الشهر العقاري وبحضور مالك الأرض أيضًا".



أما بالنسبة للمزارع يقول "هلال"، في تصريح خاص لـ"الدستور" تكون معاينة علي الطبيعة حيث يعمل على حصر الأراضي الزراعية في أول كل موسم وذلك للوقوف علي مدي التزام المالك والمزارع، وحتى يتبين من هو الذي يقوم بزراعة الأرض، ثم بعد المعاينة يتم توزيع الأسمدة علي الأرض المقامة أيًا كان المالك أو المزارع من يقوما بالعمل فيها، "في كل موسم بننزل نعمل معاينة علي الطبيعة وبنشوف من اللي موجود في الأرض وبنصرف له الأسمدة، ومش بيكون لينا علاقة بالحيازة لأن إحنا بنصرف علي الأرض وليس الحيازة".



سياسة الجمعيات الزراعية في توزيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية تختلف عن بعضها البعض، وفقًا لـ"إيهاب عمر"، رئيس جمعية زراعية، والذي يؤكد أن معظم الأسمدة تُوزع علي صاحب الحيازة الملكية ومن خلاله يتم توزيعها علي المزارع إن كان يعمل علي زراعة الأرض من المالك.



يضيف: "أحنا معظم اللي بيصرف الأسمدة ليهم بيكونوا هما أصحاب الحيازة الزراعية، لأن إحنا مش هنصرف الأسمدة لأي حد بيقول أنا بزرع أرض فلان، وبعدين هيا بتمشي بالمحبّة بين المالك والمزارع بمعني إنه صاحب الحيازة بيصرف الأسمدة علي أرضه وبعدين لو حد زارعها بيدهاله أو هو حر، وطبعًا العيب مش من عندنا لأن لو المزارع موضوع ليه قانون يحق ليه أكيد هنمشي عليه ونوزع عليهم الأسمدة، وممكن اليوم اللي ننزل فيه علشان نقنن المساحات ونشوف مين زارع ومين مش زارع، صاحب الأرض يمشي المزارع لحد ما نعمل الحصر ونسجل وبعد كده يجيبه تاني عادي جدًا بتحصل".



ويوضح عمر، أن المستأجر يتم عمل معاينة للأرض التي استأجرها بعد تقديم محضر بالجهات الزراعية والرقابية وتقديم عقد إيجار موثق بالمستندات، يدل على انه مستأجر تلك الأرض من مالكها "المستأجر بنصرف ليه الأسمدة الزراعية فلو عمل محضر وقدم لينا العقد اللي بيدل علي ذلك، بننزل نعمل معاينة علي الطبيعة ومن خلالها بيتم التصرف.



وطالب مدير الجمعية، بوضع حل للحد من تلك الظاهرة لأنه بالفعل يتم صرف الحصة وتُباع فى السوق السوداء من قبل أصحاب الحيازات، وبالتالي المزارع يكون هو الأكثر ضررًا لأنه بيقوم بشراء الأسمدة من الخارج وهذا ليس جائز لأن الحصة التي تُصرف تكون من حقه بكونه الزارع بالفعل.



بالأرقام.. 51 مليون فلاح موزعون على 6218 جمعية.. وزيادة ثلاث مرات في أسعار الأسمدة



أكثر من 55% من سكان مصر فلاحون، بحسب إحصاء صدر عن وزارة الزراعة المصرية في 2014، يشكلون نحو 51 مليون مصريًا، يبلغ حجم انتاجهم سنويًا 284 مليار جنيه، بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو تريليوني جنيه، مشكلين حجم عمالة في السوق يبلغ 37%، وموزعون على 6218 جمعية زراعية ترعى شؤونهم.



ويبلغ الزمام الزراعي في مصر 10 ملايين فدان يستهلكون 84% من مياه مصر، ومنذ الفترة 2013 حتى 2018 تضاعف أسعار الأسمدة الزراعية المدعمة ثلاث مرات بنسبة 50% كما تم تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.



الزيادات بدأت في يناير 2017، حين اعتمدت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء قرار تسعير جديد للأسمدة الأزوتية الموزعة من قِبل وزارة الزراعة بمبلغ 3000 جنيه بدلا 2000 جنيه بواقع زيادة 1000 جنيه للطن الواحد، كما سعرت الوزارة طن النترات ب2500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه ليتم توزيع الشيكارة الواحدة على الفلاحين ب200 جنيه بدلا من 100 جنيه في الجمعيات الزراعية.



نقيب الفلاحين: " يتم التلاعب في الأسمدة داخل الجمعيات عن طريق العمال والموظفين"



قال المهندس عماد أبو حسين، نقيب عام الفلاحين الزراعيين، أنه بالفعل يتم صرف الأسمدة لصاحب الحيازة"المالك"، مؤكدًا أن معظم ملاك الأرض يستأجرون أرضهم للمزارعين، وبالتالي يأخذ المالك حقه من الكميّة ويبيعها بالسوق السوداء ويحرم المستأجر من وضعها في الأرض، وبالرغم ان المزارعين هم الجناح الرئيسي فى منظومة الزراعة إلا انهم يقعوا فريسة للمالك مرة وآخري للتجار: "أحيانًا المستاجر أو الزارع مبيبقاش معاه فلوس يشترى الأسمدة، ومن حقه يخدها لكن مبيعرفش يصرفها من الجمعيات وبيضطر يشتريها من برة بأسعار مرتفعة".



أضاف حسين، في تصريح خاص لـ"الدستور"، من المفترض وضع منظومة متكاملة تعمل علي توزيع الأسمدة وتحد من التلاعب بها من قبل أعضاء الجمعيات، وتقدمنا من قبل لحلول لتلك المنظومة وهي استخدام الكروت المميكنة والذكية يتسلم من خلالها الفلاح كل مستلزمات الأسمدة من الجمعية الزراعية.



ويؤكد نقيب عام الفلاحين، على أنه يتم التلاعب في الأسمدة داخل الجمعيات عن طريق العمال والموظفين، حيث يعملون علي صرف نصف الكمية فقط، وذلك بحجة أن الكمية ناقصة وسيتم تعويضها في المرة المقبلة، ومن خلالها يتم أخذ ثمن الكمية كاملة من الفلاحين، أما باقي الكمية يتم بيعها بالخارج، "لمّا الفلاح يروح الجمعية بيقولوا ليه هتاخد نصف الكميه لأن الحصة جايّه ناقصة وفي المرة اللي جايّة هتاخد باقي الأسمدة".



ويُضيف أبو حسين، أن الأسمدة لابد أن توزّع علي من يزرع الأرض وليس صاحب الحيازة، وبالتالي لابد أن تكون هناك رقابة مشددة علي جميع الجمعيات الزراعية داخل مصر، وذلك من قبل الحكومة، حتى يتم الحد من تلك الظاهرة، ويحق للمزارعين أخذ حصص من الأسمدة بموجب القانون، مؤكدًا: أن النقابة تستقبل كثير من الشكاوي، والتي أكثرها تكون من المزارعين يشتكون فيها من عدم حصولهم علي أسمدة، وتوزيعها علي أصحاب الحيازات الذين لا يزرعون من الأساس".



واختتم نقيب عام الفلاحين، أن الفلاح يحمل الكثير من العبء بسبب تلك الظاهرة خاصة أنه لم يستطع علي شراء جميع المستلزمات الزراعية في ظل هذه الأسعار، مما يؤدي إلي ضعف الإنتاج الزراعي، وفي نهاية الموسم لم ينتفع من تلك الزراعة التي كان ينتظر أن يحصد منها.