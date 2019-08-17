جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملات لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن عدة حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة.



وأوضح رئيس الجهاز - في بيان اليوم السبت - أنه تم شن حملة على مصنع عصائر مخالف بمنطقة جنوب الأحياء، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمشرف على القطاع الجنوبي، وبالتنسيق مع إدارات التنمية وأمن جهاز المدينة، ورئيس الحي.



وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن رفع الإشغالات ومصادرة معدات المصنع المخالف المقام بأحد البدرومات، كما تم شن حملة على الجراجات العشوائية بالمنطقة، وحملة للقضاء على ظاهرة العمال النباشين في صناديق القمامة وملاحقتهم، وتم التحفظ على عدد من مركبات (التروسيكل) الخاصة بهم بمقر جهاز المدينة.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع رئاسة الأحياء ولجنة إزالة المخالفات البنائية بجهاز المدينة، لرصد مخالفة بناء بالقطعة رقم ٦٠ بمنطقة السياحية الرابعة، وتمت إزالة أعمدة الدور المخالف، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذًا للقانون.



وأكد الشربيني استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات لتشمل المدينة بأكملها، لافتًا إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لمنع عودة المخالفين، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتصدي لأية مخالفات.