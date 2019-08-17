رئيس وزراء باكستان يرحب بقرار مجلس الأمن بمناقشة قضية إقليم كشمير

رحب رئيس وزراء باكستان عمران خان بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بتناول قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند خلال جلسته.. مؤكدًا أن التطرق إلى معاناة الشعب الكشميري هي مسئولية المنظمة الدولية.



وقال خان - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وأوردتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت-: "أرحب باجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الخطير في الشطر الهند من الإقليم جامو وكشمير حيث إنها تعد المرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا الذي تناول فيها أعلى منتدى دبلوماسي في العالم تلك القضية".



وشدد على وجود 11 قرارًا لمجس الأمن الدولي يؤكد حق الإقليم كشمير في تحديد مصيره..منوهًا بأن "عقد مجلس الأمن لاجتماع يعد تأكيد على هذه القرارات لذلك التطرق إلى معاناة الشعب الكشميري وضمان التوصل إلى حل للنزاع يعد مسئولية تلك الهيئة الدولية".



وأشارت الشبكة إلى أن مجلس الأمن كان قد عقد اجتماعًا مغلقًا في وقت سابق بناءً على طلب من الصين وباكستان لمناقشة الوضع الحرج في الشطر الهندي من كشمير، بعد قرار الحكومة الهندية الأخير بإلغاء الوضع الخاص الممنوح لإقليم كشمير.



كما حث مجلس الأمن - خلال اجتماعه - أطراف النزاع على الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من جانب واحد.

وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في "نيودلهي" سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.. مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.