المعلمون يؤيدون احتجاجات هونج كونج رغم العواصف الرعدية (شاهد)

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو، يرصد تحدى آلاف المعلمين والمؤيدين للحركة الاحتجاجية في هونج كونج العواصف الرعدية، اليوم السبت.



وخرج المعلمون في مسيرات مناوئة للحكومة رغم المخاوف من لجوء الشرطة لخطط أشد صرامة لثني الناشطين عن التظاهر.



وبعد تصاعد العنف على مدى الأيام القليلة الماضية، ستمثل الاحتجاجات مطلع هذا الأسبوع اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الحركة الاحتجاجية على الاحتفاظ بالدعم الواسع من المؤيدين،وبعد احتشادهم بصورة سلمية في منطقة الأعمال "سنترال"، توجه المحتجون صوب مقر إقامة الرئيسة التنفيذية كاري لام.



ويقول المتظاهرون إنهم يناضلون لحماية ترتيب "بلد واحد ونظامان" الذي منح هونغ كونغ درجة عالية من الحكم الذاتي منذ استعادة الصين لها من بريطانيا في عام 1997.