الآن بث مباشر مباراة liverpool vs Southampton

نتابع اليوم واحدة من أهم المباريات للدوري الإنجليزي بالموسم الكروي الجديد، حيث سنتابع مباراة ليفربول وساوثهامتون اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 في مباراة الذهاب علي ملعب سانت ميريز.



شهدت أولى مباريات الليفر في الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجديد، والذي فاز خلالها وحصل علي 3 نقاط دعمت موقفة في ترتيب الدوري الإنجليزي، تصدر نادي الليفر المركز الثالث بعد مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، ويختلف ذلك الترتيب لفارق الأهداف، لأن كل فريق يمتلك 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى.



ننقل الآن موعد مباراة ليفر ضد ساوثهامتون، وكذلك القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم، تابعونا في نقل نتيجة مباراة الليفر فور بدايتها.