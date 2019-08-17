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مصر

"المترو" يوضح سبب عدم مرور القطارات المكيفة وراء بعضها

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أعلنت شركة تشغيل مرفق مترو الأنفاق، عمل الخطوط الثلاثة في المترو بانتظام؛ وذلك بسبب التشديد على الصيانة الكاملة لكل القطارات قبل خروجها من الورش؛ حرصًا من الشركة على عدم وجود أعطال تتسبب في إزعاج المواطنين.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس على فضالي، رئيس الشركة، على أن يتم الدفع بكل القطارات المكيفة خلال فترة الذروة، مع مراعاة عدم مرور القطارات المكيفة وراء بعضها بعضًا؛ منعًا للتأثير السلبي على الشبكة الكهربائية.

وأشارت الشركة، إلى أن الشبكة الكهربائية في الخط الأول لا تستوعب سير القطارات المكيفة وراء بعضها البعض، حتى لا تتأثر الشبكة ومن ثم تسبب فى حدوث أعطال.

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