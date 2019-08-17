طالب كيني يبتكر شبكة للتواصل الاجتماعي تعمل بدون إنترنت

ابتكر طالب كيني شاب تطبيقًا جديدًا يتمكن مستخدموه من التواصل فيما بينهم، دون الحاجة إلى الدخول على شبكة الإنترنت.



واختار الطالب الكيني "رودجرز وامبوا" اسم "بلوتوث تشات" أو الدردشة عبر البلوتوث ليطلق على التطبيق الجديد الذي نجح في تجربته بين أقرانه وعمل بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى التفكير في ابتكار هذا التطبيق الجديد، ترشيدا لنفقات الاشتراك في شبكة الإنترنت.



ويأمل "وامبوا" الذي يدرس تكنولوجيا المعلومات في جامعة "ماساندو موليرو" ويسعى حاليًا للحصول على براءة اختراع، في توسيع شبكة "بلوتوث تشات" ليصل مداها إلى 100 متر في الوقت الحالي، فيما يتلقى عروضًا لتمويل الشبكة الجديدة التي ستسهم في ظهور القارة الأفريقية في ثوب جديد أمام العالم أجمع.