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مصر

من هو الفريق أسامة ربيع الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس (سيرة ذاتية)

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:48 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
محمد أبوعاصي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش.

ربيع الذي تمت ترقيته إلى رتبة الفريق في عام 2016، تولى أيضًا، منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس في ديسمبر 2016، كما تولى منصب رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية، ونائب مدير الكلية البحرية، ورئيس شعبة التنظيم والإدارة البحرية، وقائدًا لقاعدة السويس البحرية، وقائدا لقاعدة الإسكندرية البحرية، ومديرا للكلية البحرية، ورئيسا لشعبة العمليات البحرية، ومساعدًا لقائد القوات البحرية، ورئيسًا لأركان القوات البحرية، قبل أن يتولى قيادة القوات البحرية.

الفريق أسامة ربيع، القائد الأسبق للقوات البحرية، خلال عام 2015، ولد 15 يونيو 1955، وتخرج في الكلية البحرية عام 1977، وتم تعينة بالقوات البحرية برتبة الملازم بحري: 1661977، كما أنه خريج الدفعة 28 كلية بحرية وترقي برتبة لواء في 112007.

حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير وميدالية 30 يونيو.

وترقى أسامة منير محمد ربيع، في المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددا من الوظائف الرئيسية، أهمها قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات وأخصائي ملاحة بمجموعة الكاسحات ورئيس العمليات والتدريب بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام.

ربيع الحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية في 11 يونيو 1977، حصل على دورة كلية الحرب العليا، ودورة أركان حرب تخصص، وفرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين، وفرقة قائد سرايا اعتبارية.

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