الوصل الإماراتي يجتهد في تدريبه استعدادًا للهلال السوداني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، تحضيراته اليوم على ملعبه؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الهلال السوداني، الثلاثاء المقبل في مباراة الذهاب بدور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال "كأس محمد السادس".



وتسود معنويات عالية تدريبات الفريق تطلعًا إلى تحقيق مشاركة قوية في النسخة الحالية من البطولة بعد وصول الفريق إلى دور الـ16 في النسخة الماضية التي كانت تحمل اسم "كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال"، وتسعى الوجوه الجديدة في الفريق لإثبات وجودها، وتثبيت أقدامها في التشكيلة الرئيسية للفريق.