براتب يصل لـ1200 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص بأسيوط، وبراتب يصل إلى 1200 جنيه.



تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2 محاسب، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على بكالوريوس تجارة، وبراتب 1200 جنيه، وذلك من الجنسين.



كما تحتاج الشركة، إلى 20 عامل تعبئة وتغليف، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وذلك براتب حسب المقابلة.



وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره من 18 سنة، إلى 35 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01115282965، والتواصل مع المدير المسئول مدحت حامد محمد، أو التوجه لمقر الشركة في أبو تيج، شارع محمد محمود، أسيوط.